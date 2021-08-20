Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО

Правительство РФ внесло 78 человека в список лиц, в отношении которых вводятся экономические меры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 20 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление и сам список опубликованы на официальном портале правовой информации.

В перечень внесли еще 73 человека. Таким образом, общее число лиц, включенных в санкционный список, увеличилось с 849 до 922. Как уточняется в документе, постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Под ограничения попали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Кроме того, в санкционный список вошел уполномоченный губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, а также глава Счетной палаты незалежной Валерий Пацкан.

Напомним, сегодня, 20 августа, СНБО Украины ввел санкции в отношении ряда российских граждан, причастных, по мнению Киева, «к преследованию» граждан в Крыму. Кроме того, под ограничения попали ряд СМИ, работающих на полуострове и в неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.