Эксперты объяснили россиянам, почему нельзя выбрасывать копии документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Копии документов, которые люди иногда выбрасывают на помойки, могут быть очень привлекательны для мошенников. Злоумышленники получают возможность найти персональные данные людей и использовать их в своих корыстных планах.

По словам специалиста по кибербезопасности Джейка Мура, аферисты могут нарыть в мусорках фамилии, адреса, номерами телефонов, карт и адреса электронной почты. Все эти данные позволяют им получить полную портрет потенциальной жертвы. Об этом пишут "Известия".

Именно по этому, как отмечают специалисты, опасно просто выбрасывать копии документов в мусорное ведро.

- Если вы выбрасываете скан или копию паспорта, то злоумышленники, используя базу номеров и почтовых адресов, могут подготовить таргетированную атаку. Например, вам позвонит мошенник под видом сотрудника финансовой организации и попытается похитить средства, - предупредил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.

Накануне сообщалось, что мошенники начали запугивать жителей России уголовными делами. Преступники звонят гражданам и заявляют, что их деньгами якобы заинтересовались мошенники, поэтому их необходимо перевести на "резервный счет". У жертвы спрашивают адрес электронной почты, куда высылают фальшивые письма из банка и Центробанка, где указаны реквизиты "резервного счета".