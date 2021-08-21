Юрист рассказал россиянам о "скрытых" налогах

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал россиянам о дополнительных "скрытых" налогах.

По его словам, обычно они заложены в цену приобретаемой продукции. Самыми главными из них является НДС и акцизы (налагаются на алкоголь, сигареты, бензин и прочее). Также скрытые налоги можно найти и в платежах за различные лицензии (например, на оружие), за страховки (ОСАГО) и в ряде других.

- Все это относительно незаметные платежи. Но в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства, - рассказал Соловьев агентству "Прайм".