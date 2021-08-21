В Роспотребнадзоре посоветовали переболевшим коронавирусом при потере аппетита принимать сипинговые смеси Фото: Shutterstock

Эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, что переболевшим коронавирусом пациентам с потерей аппетита нужно принимать сипинговые смеси. Это расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые обычно пьют через трубочку несколько раз в сутки.

По мнению специалиста, это поможет организму сохранить нужный энергетический баланс.

- После перенесенного covid-19 пациенты часто жалуются на отсутствие аппетита, поэтому рекомендуется принимать сипинговые смеси. Они употребляются небольшими порциями,... через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день, - рассказала эксперт РИА Новости.

Накануне Провоторова рассказывала о том, какие продукты помогут организму человека восстановиться после перенесенного covid-19. По ее словам, прежде всего стоит помнить о правильном питании. В рацион нужно включить цельнозерновые продукты, бобовые, а также не менее пяти порций фруктов, овощей и ягод.