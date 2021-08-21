Россия рассматривает возможность отмены проверок коммерческой деятельности на Курилах

Правительство РФ рассматривает возможность отмены проверок коммерческой деятельности на Курилах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что проверки инвестиционной и коммерческой деятельности предприятий и физических лиц на Курильских островах могут быть отменены.

Он отметил, что налогов на Курилах почти не останется.

- Не просто будут сняты ставки налогов, но и у тех предприятий и людей, которые будут осуществлять инвестиционную коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов. Пока в стадии обсуждения цифры, но будем предлагать, что минимально в течение 10 лет, пока эти ставки будут работать, проверок никаких не будет, — заявил он в интервью РБК.

В конце июля 2021 года правительство РФ предложило создать на Курилах режим свободной таможенной территории, чтобы производители смогли беспрепятственно завозить необходимое оборудование и товары, а также освободить большинство видов деятельности от уплаты налогов. О "беспрецедентных мерах" для эффективного развития экономики островов премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил в ходе рабочего визита на Итуруп. Он выразил уверенность в том, что на Курилах необходимо сохранить пониженную ставку страховых взносов. Сейчас она составляет 7,6% в рамках территории опережающего развития. Все эти меры, по его мнению, будут интересны инвесторам, в том числе бизнесменам стран запада и Японии.