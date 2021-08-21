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Здоровье21 августа 2021 7:56

Биолог: смертность от коронавируса снизится при падении заболеваемости

Значительные показатели смертности в некоторых регионах России связаны с необычно жаркой погодой, уверен Сергей Нетесов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Биолог сообщил, что смертность от коронавируса снизится при падении заболеваемости

Биолог сообщил, что смертность от коронавируса снизится при падении заболеваемости

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что смертность от коронавирусной инфекции уменьшится, когда снизятся показатели заболеваемости.

Специалист выразил уверенность, что значительные показатели смертности в некоторых регионах России связаны с необычно жаркой погодой. Нетесов рассказал, что сам когда-то лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера и знает, насколько это тяжело.

Жара из некоторых регионов уходит, снижается и количество заболевших, поэтому вскоре произойдет спад статистики смертности, выразил уверенность эксперт.

- Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента, — приводит слова Нетесова радио Sputnik.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 43 миллионов россиян уже сделали прививку от коронавируса. Однако в ведомстве считают, что этой цифры недостаточно. По словам Мурашко, в России есть регионы, где вакцину от COVID-19 получило более 60% взрослого населения. В их числе Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская области. В Калмыкии также привиты более 50% человек. Министр призвал сохранить темпы вакцинации.