Экономист: Россия получит 900 млрд рублей от экспорта газа в 2021 году

Экономист сообщил, что Россия получит 900 млрд рублей от экспорта газа в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов сообщил, что в 2021 года Россия получит 900 миллиардов рублей от экспорта газа.

Он уточнил, что это возможность, если объем экспорта сохранится на уровне первого полугодия, а цены в Европе — на уровне июльских.

Как рассказал специалист, доходы от экспортной пошлины на газ за первое полугодие уже превысили весь объем прошлого года. Средняя стоимость газа в хабе TTF в Нидерландах в июле составляла около 350 евро за тысячу кубометров.

В прошлом году доходы от экспортной пошлины составили 439 миллиардов рублей, в 2019-м — 696 миллиардов, пишет РИА Новости.

Напомним, цена на газ в Европе резко выросла в начале пресс-конференции президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, но вернулась к прежним значениям после заявлений российского лидера о "Северном потоке – 2" и транзите через Украину. В ходе торгов стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти на 2,5 процента, поднявшись до 511 доллар за тыс. куб. м или 42,68 евро за МВт·ч, однако после заявлений российского лидера стоимость голубого топлива вернулась к прежним значениям и завершила торги на отметке в 498 долларов за тыс. куб м.