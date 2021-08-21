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Общество21 августа 2021 12:34

Прихожан мечети в Котельниках задержали из-за рейда по поиску нелегалов

Иностранных граждан доставили в отделение полиции, где взяли ДНК-тесты, после чего отпустили
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В мечети в Котельниках задержали прихожан из-за рейда по поиску нелегалов

В мечети в Котельниках задержали прихожан из-за рейда по поиску нелегалов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Визит сотрудников правоохранительных органов в мечеть в Котельниках и задержание около 600 человек связаны с рейдом по поиску нелегальных мигрантов.

- Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее появилась информация, что полиция задержала для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян отпустили сразу после проверки паспортов. Иностранных граждан доставили в отделение полиции и взяли ДНК-тесты, к ночи их отпустили. При этом ни на кого не составили никаких протоколов.

Ранее очередной масштабный рейд по мигрантам провели петербургские полицейские. 18 августа стражи порядка проверяли квартиры и стройки Мурино, где живут и работают иностранцы. В результате были найдены не только сами нелегалы, но и склад с паленым алкоголем, откуда изъяли 300 литров спиртного. Всего в полицию было доставлено около 100 человек. 40 из них находились в России нелегально. Их ждет штраф и возможная высылка на родину.