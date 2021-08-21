В Бурятии разыскивают сбежавших из психдиспансера заключенных

Сбежавших из психдиспансера заключенных разыскивают в Бурятии Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения Бурятии сообщило о побеге семи заключенных из психоневрологического диспансера. Преступники перед побегом устроили бунт.

- В отделение находилось 59 человек, семь из которых сбежало. На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Как сообщает irk.kp.ru, при побеге пострадал один санитар: мужчина получил незначительные раны осколками. Ему оказали первую медицинскую помощь.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что бунт, который устроили заключенные, подавлен, идут следственные мероприятия.

Также в распоряжении irk.kp.ru появился список пятерых сбежавших. Все они являются жителями Бурятии. Трое из пятерых ровесники, им по 38-40 лет. Двое, Жаргал Муханаев и Василий Поспелов, из Курумканского района, значит, могут податься туда. О пятом бежавшем, Аламжи Аюшееве, пока мало известно.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что двое сбежавших были задержаны в Новой Бряни. По информации irk.kp.ru, задержанные являются обычными больными, которые сбежали "за компанию" с арестантами.