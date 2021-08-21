Брат президента Афганистана присягнул на верность "Талибану"*

"Талибан"* заявил, что к ним присоединился брат президента Афганистана Фото: REUTERS

Движение "Талибан"* сообщило, что к нему присоединился Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани.

Из заявления радикалов следует, что при этом присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", которая поддерживает тесные контакты с "Талибаном"*.

Ранее представитель "Талибана"* сообщил, что движение вскоре представит новую систему управления Афганистаном. Новая форма правления будет защищать интересы всего населения страны, отметил представитель талибов*. Сейчас движение обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана на мирных условиях.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани уверен, что в ближайшем будущем вернется в страну и подтвердил, что сейчас находится в ОАЭ. Он отметил, что покинул Афганистан, так как не хотел становиться причиной кровопролития. По словам Гани, службы безопасности сообщили ему о готовящемся заговоре, угрожавшем его жизни.

*Запрещенная в России террористическая организация