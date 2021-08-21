Токаев: Отношения России и Казахстана успешно развиваются

Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отметил успешное развитие отношений двух стран.

- Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично, — сказал казахский лидер.

Он выразил надежду на проведение форума приграничных регионов России и Казахстана в октябре 2021 года. По мнению Токаева, мероприятие придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям.

Напомним, встреча глав государств проходит 21 августа в Москве. Как уточняли в Кремле, стороны планируют обсудить ключевые вопросы развития российско- казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учетом ситуации в Афганистане