Подавший сигнал бедствия самолет Superjet успешно сел в Москве

В Москве успешно сел подавший сигнал бедствия самолет Superjet Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет SSJ100, подавший сигнал бедствия при перелете из Волгограда в Москву, успешно сел в столичном аэропорте Шереметьево. Посадка была совершена в 14:28 по московскому времени.

По информации экстренных служб, на авиасудне сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

Согласно данным kp.ru, самолет эксплуатируется на протяжении шести лет. Ранее принадлежал авиакомпании "Аэрофлот", но в мае 2021 года стал использоваться компанией "Россия". Авиасудно выполняет рейсы из Шереметьево в Волгоград, Самару, Мурманск, Ставрополь, Екатерингбург, Махачкалу.

Напомним, самолет Sukhoj Superjet-100, совершавший полет из Волгограда в Москву, резко снизился над Тамбовской областью и подал сигнал бедствия. Предполагалось, что могла произойти разгерметизация. После сигнала бедствия самолет продолжат полет на высоте трех тысяч метров.