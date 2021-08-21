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Общество21 августа 2021 15:08

Минюст России признал общественную организацию «Четвертый сектор» иноагентом

Организация получала финансирование от иностранных фондов
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Минюст России признал общественную организацию «Четвертый сектор» иноагентом

Минюст России признал общественную организацию «Четвертый сектор» иноагентом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское министерство юстиции признало Пермскую региональную общественную организацию поддержки и развития медиа-проектов «Четвертый сектор» некоммерческой организацией, выполняющей функцию иностранного агента. Об этом в субботу, 21 августа, свидетельствуют данные из реестра.

По информации ведомства, данная организация журналистов-фрилансеров получала финансирование от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу (Германия), а также от фонда PRO NOVA (Молдавия). Представители министерства юстиции считают, что «Четвертый сектор» занимался политической деятельностью для «оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование госорганов, на их решения и действия».

- Так это вроде бы и должно быть устроено — журналисты влияют на общественное мнение и решения властей, - прокомментировала данное решение Минюста одна из основательниц проекта Анастасия Сечина на своей странице в соцсети Facebook.

Как писал сайт kp.ru, вчера Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории» и телеканал «Дождь».