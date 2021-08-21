Минюст России признал общественную организацию «Четвертый сектор» иноагентом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское министерство юстиции признало Пермскую региональную общественную организацию поддержки и развития медиа-проектов «Четвертый сектор» некоммерческой организацией, выполняющей функцию иностранного агента. Об этом в субботу, 21 августа, свидетельствуют данные из реестра.

По информации ведомства, данная организация журналистов-фрилансеров получала финансирование от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу (Германия), а также от фонда PRO NOVA (Молдавия). Представители министерства юстиции считают, что «Четвертый сектор» занимался политической деятельностью для «оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование госорганов, на их решения и действия».

- Так это вроде бы и должно быть устроено — журналисты влияют на общественное мнение и решения властей, - прокомментировала данное решение Минюста одна из основательниц проекта Анастасия Сечина на своей странице в соцсети Facebook.

Как писал сайт kp.ru, вчера Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории» и телеканал «Дождь».