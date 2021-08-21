Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД Пакистана Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с руководителем внешнеполитического ведомства Пакистана Шахом Мехмудом Курейши. Министры обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом в субботу, 21 августа, сообщается на официальном сайте МИД России.

В ходе диалога Лавров и Курейши сделали акцент на ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов*. Министры отметили необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании межафганского диалога, чтобы сформировать репрезентативное правительство, обеспечить стабильность и правопорядок в государстве.

- Также были затронуты актуальные вопросы развития отношений между Россией и Пакистаном, в том числе подготовка заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Министры иностранных дел обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках ШОС и других международных площадок, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, накануне министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в телефонной беседе обсудили ситуацию в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация