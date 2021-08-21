Депутат от КПРФ лишился мандата после сьемок порно с несовершеннолетними

Омский депутат и его жена организовали порностудию в квартире Фото: соцсети

В Покровском сельском поселении Омского района 27-летний депутат Совета от КПРФ Алексей Анищенко лишился мандата. В настоящее время он находится в СИЗО по уголовному делу из-за съемок порно с несовершеннолетними. Об этом сообщается на официальном сайте администрации сельского поселения.

Формальной причиной снятия с депутата полномочий стали сведения о доходах, которые он не подал, нарушив тем самым федеральный закон. Сообщается, что из-за того, что Алексей Анищенко не предоставил информацию о своих доходах, прокуратура через суд добилась его отстранения.

Как писал сайт kp.ru, в мае текущего 2021 года Алексея Анищенко заключили под стражу, а его 23-летнюю супругу отправили под домашний арест. По версии следователей, в декабре 2020 года женщина у себя дома снимала порно с двумя школьницами, а затем публиковала незаконные видеозаписи в социальных сетях. Супруга депутата КПРФ Анищенко платила 15- и 17-летней девочкам по три тысячи рублей. Позже выяснилось, что сам депутат тоже принимал участие в съемках роликов.