Захарова: отказ Испании пустить корабли России в порт противоречит стратегическому партнерству Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отказ властей Испании выдать разрешение на заход кораблей Северного флота российского ВМФ в порт Сеута противоречит стратегическому партнерству и вызывает недоумение. Об этом в субботу, 21 августа, говорится в сообщении официальном представители российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что данная ситуация выглядит по меньшей мере странно на фоне положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе военных кораблей России в порты Испании.

- Это противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве и конструктивно развивавшемуся в последнее время взаимодействию РФ и Испании. Удивляет, что власти Испании допустили утечку этого сюжета в СМИ, как будто желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО во время подготовки саммита альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году, - подчеркнула Мария Захарова.

Как писал сайт kp.ru, после отказа испанской стороны выдать разрешение на заход в порт Сеута российские военные суда (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») встали на якорь в 46 километрах от берега Алжира.

В МИД Испании заявили, что российские корабли не пустили в порт, поскольку экипаж якобы не предоставил необходимые для этого документы. В посольстве РФ в Испании эту информацию опровергли, подчеркнул, что российской стороной были оперативно предоставлены все необходимые сведения о дальнейшем курсе кораблей.