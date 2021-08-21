Китайские журналисты оценили букет Меркель от Путина: «Твердый характер и эмоциональный интеллект» Фото: REUTERS

Журналисты китайского издания Sohu предположили, что подаренным российским президентом Владимиром Путины букет цветов канцлеру Германии Ангеле Меркель раскрывает характер главы государства. Материал об этому опубликовали в субботу, 21 августа.

Напомним, российский лидер подарил немецкому коллеге пышный букет цветов, приветствуя ее в начале переговоров в Кремле в минувшую пятницу. В букете на опубликованных фото видны хризантемы, пионы и розы.

Китайские журналисты заявили, что этот жест раскрывает Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика».

- Традиция президента России дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях вероятно многое может рассказать о его характере. Здесь виден эмоциональный интеллект, который дополняет его высокий IQ, - говорится в материале.

Ранее в интервью сайту kp.ru, флорист и дизайнер Марина Запорожец объяснила, что хризантемы в букете от российского лидера символизируют чистоту и непорочность, розовые розы подчеркивают женственность Меркель, а серая бумага, выбранная главой государства в качестве обертки, призвана просто не отвлекать внимание от самих цветов.

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