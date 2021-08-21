Захарова: игры Польши и НАТО спровоцировали невиданный миграционный кризис Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Игры» польской стороны и государств НАТО спровоцировали невиданный миграционный кризис. Об этом в субботу, 21 августа, напомнила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала обвинения в адрес России в кризисе на польско-белорусской границе.

- Не буду комментировать очередной приступ русофобии Варшавы, но, характеризуя его как клинический, напомню факты. На границе Польши и Белоруссии оказались несколько десятков мигрантов, самая большая группа включает 60 человек, - написала Мария Захарова.

По оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев к концу 2016 году в европейские государства из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые стали «полигоном экспериментов НАТО», бежали около 5,2 миллиона мигрантов. По информации Фонда ООН по народонаселению с 2015 году в Европу переселились приблизительно 5,8 миллиона беженцев.

- Вклад Польши в эту статистику самый что ни на есть прямой. Польша активно участвовала в нападении на Ирак: только в этой стране с 2002 по 2008 год приняли участие более десяти тысяч польских военных. Вопрос: когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?, - задалась вопросом представитель МИД России.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава польского министерства обороны Мариуш Блащак заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе якобы является «результатом совместной работы» правительств России и Белоруссии.