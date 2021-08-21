Захарова – о новых санкциях США: «Это выглядит жалко и обреченно» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия жестко и адекватно ответит на новые санкции со стороны Соединенных Штатов по «делу Навального» и «Северному потоку – 2». Это ограничения выглядят жалко и обреченно. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 21 августа.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает такие действия администрации Джозефа Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать отношения между РФ и США на партнерской основе. Американская сторона вводит санкции под надуманными предлогами вопреки духу встречи двух президентов в Женеве и достигнутым на ней договоренностям.

Мария Захарова отметила, что это делается на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, которые влечет за собой огромные последствия.

- Вновь идет в ход устроенная спецслужбами Запада провокация с мнимым «отравлением» Алексея Навального вместе с угрозами в адрес компаний, которые участвует в почти уже завершенном проекте «Северный поток- 2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Штатов отказаться от высокомерного хамства. Надеемся, что в Вашингтоне все же возобладают рациональные соображения, - добавила представитель МИД России.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американские санкции против «Северного потока – 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений.