МЧС предупредило о дожде с грозой и сильном ветре в Москве вечером 21 августа 2021 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве этим вечером ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Непогода продлится в российской столице до самой ночи. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

- По информации синоптиков Росгидромета, с 18:00 по московскому времени до конца суток 21 августа местами на территории города ожидается гроза, местами с сильным дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию между транспортными средствами, не парковать машины рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от дождя под деревьями.

Как писал сайт kp.ru, сегодня синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что над югом России повисло «погодное проклятие». В ближайшие дни жителей российских курортов снова ждут сильные дожди.