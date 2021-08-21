Новая версия знака «Фотовидеофиксация» появится в России 1 сентября 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября текущего 2021 года на дорогах в России оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация». Об этом в субботу, 21 августа, предупредили на официальном сайте ГИБДД.

Соответствующее постановление российского правительства об изменениях дорожных знаков вступило в силу в марте этого года. Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах страны с осени будут устанавливать новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация».

Главное различие между старой и новой версией дорожных знаков состоит в том, что 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует по всей его территории. Он должен быть установлен отдельно от других знаков и светофоров.

Представители Госавтоинспекции отметили, что новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, которые заполонили улицы.

Новая версия знака «Фотовидеофиксация» появилась еще весной. Знак предупреждает автомобилистов о работе камер, которые фиксируют нарушения. Его устанавливают на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги и на въездах в населенные пункты.