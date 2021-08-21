Эрдоган выразил надежду на увеличение объемов поставок газа по «Турецкому потоку» Фото: REUTERS

Турецкая сторона ожидает увеличения поставок природного газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом в субботу, 21 августа, заявил глава республики Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

- Тайип Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают серьезное значение сотрудничеству в экономической сфере. Глава государства подчеркнул, что он надеется на увеличение объемов поставок газа по «Турецкому потоку». Данный трубопровод является одним из направлений сотрудничества в экономическом секторе, - приводит слова турецкого лидера его слова канцелярия.

Как писал ранее сайт kp.ru, телефонный разговор Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся сегодня. Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением самолета Бе-200ЧС Минобороны России в Турции, обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества.