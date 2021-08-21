Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала «Дождь» в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала «Дождь» и издания «Важные истории», которые в России были признаны СМИ-иноагентами. Акция протеста прошла около здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом в субботу, 21 августа, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что одной из задержанных оказалась журналистка телеканала «Дождь» и невеста обвиняемого в государственной измене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Ксения Миронова. Полицейские также задержали журналистку Софью Гройсман, которая была признана физлицом - иностранным агентом, и Андрея Бабицкого. Серия пикетов в столице уже подошла к концу.

Как писал сайт kp.ru, вчера российского министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и еще семь журналистов. Иноагентами признали главного редактора «Важных историй» Романа Анина, редакторов Романа Шлейнова и Олесю Шмагун, и нескольких журналистов издания. В список попал также глава общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степан Петров.

*признан в России СМИ-иноагентом