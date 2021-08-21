Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, намерена закончить МГУ за два года Фото: Личный архив

Юная москвичка Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, допустила, что закончит МГУ раньше положенного срока. Об этом она сообщила в субботу, 21 августа, в эфире канала НТВ.

Накануне сообщалось, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета МГУ, но теперь у нее есть возможность учиться в высшем учебном заведении на платной основе.

Во время эфира Алиса Теплякова удивилась, когда услышала, что закончит институт только через пять лет, и спросила: «Почему через пять?». Отец девочки при этом предположил, что она сможет получить высшее образование и через два года. Телеведущий Вадим Такменев заметил, что в таком случае на момент окончания института москвичке будет всего 11 лет.

Как писал сайт kp.ru, Алиса Теплякова, которой накануне исполнилось девять лет, успешно сдала Единый государственный экзамен по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Девочка также прошла вступительные испытания на психфаке МГУ. Ее отец уже подписал договор о зачислении на платное обучение. Евгений Тепляков отметил, что его дочь будет сама решать, хочет ли она работать после окончания вуза.