Аксенов назвал Зеленского примером дисциплинированности: в Крыму не живет, а за квартиру платит регулярно

Глава Крыма Сергей Аксенов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может служить примером того, как нужно платить за квартиру, считает глава Крыма Сергей Аксенов, по его словам, лидер Незалежной, который сейчас даже не пользуется своим жильем на полуострове, каждый месяц вовремя оплачивает квартплату по вносит по шесть тысяч рублей.

«Он (Владимир Зеленский – прим. ред.) тдисциплинированный, молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», - похвалил украинского президента Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в апреле этого года Зеленский задекларировал свою квартиру площадью 130 квадратных метров в поселке Ливадия под Ялтой на Южном берегу Крыма.

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