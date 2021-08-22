Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев Фото: REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев впервые в своей карьере обыграл «вторую ракетку мира» – россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс», который проходит в американском Цинциннати, и вышел в финал соревнований.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина. После этого матча Андрей Рублев признался, что победа далась ему непросто.

«Матч был интенсивный, много долгих розыгрышей. Было сложно как ментально, так и физически. Даниил такой игрок, который не дает тебе шансов атаковать, он диктует игру. Но если он дает момент, нужно атаковать. Под конец у меня получалось двигать игру. Это дает мне уверенности, что я могу бороться с ним, но есть еще в чем прибавлять», – приводит слова теннисиста телеканал Eurosport.

Стоит отметить, что нынешний турнир в Цинциннати относится к категории «Мастерс», престижнее этого соревнования – только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США.

В финале Андрей Рублев встретится с победителем встречи Стефанос Циципас (Греция) / Александр Зверев (Германия), которая пройдет в воскресенье, 22 августа, передает СпортКП.