Авиация Израиля нанесла удары по нескольким районам сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам сектора Газа Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 22 августа, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по нескольким районам сектора Газа, передает палестинская радиостанция South Al-Aqsa.

По ее данным, бомбардировке израильской авиации подверглась электростанция, расположенная неподалеку от лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава. Кроме того, авиаудары были нанесены по городу Хан-Юнис на юге сектора, а также ракетные снаряды были выпущены по нескольким районам города Газа на севере анклава.

Ранее израильская пограничная полиция сообщила, что один из ее сотрудников получил огнестрельные ранения во время беспорядков и столкновений с палестинцами в районе границы с сектором Газа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью 21 мая, после 11 дней активного обмена ракетными ударами, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Перемирия удалось достичь при посредничестве Египта.

Однако в конце июля с территории палестинского анклава в сторону расположенных неподалеку от границы городов еврейского государства было запущено несколько воздушных шаров с прикрепленными к ним горючими веществами и взрывчаткой. В ответ Израиль разбомбил военные объекты палестинских группировок в секторе Газа.