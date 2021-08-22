В госдепартаменте США отказались комментировать информацию о кибератаке на свои системы Фото: REUTERS

В госдепартаменте США отказались комментировать информацию о предполагаемой кибератаке на свои системы, сославшись на соображения безопасности.

Ранее в субботу, 21 августа, журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик на своей странице в Twitter сообщила, что около двух недель назад американское внешнеполитическое ведомство подверглось хакерской атаке, и госдеп уведомил о возможном взломе соответствующие структуры Пентагона.

«Госдепартамент серьезно относится к обязательствам по защите информации и постоянно предпринимает шаги, направленные на обеспечение безопасности данных», - заявили ТАСС в пресс-службе госдепартамента в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть эти сведения.

Представитель ведомства добавил, что «по соображениям безопасности мы в данный момент не можем обсуждать природу и масштабы какого-либо предполагаемого инцидента в сфере кибербезопасности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сказал, что история с мнимой российской киберугрозой давно исчерпана.