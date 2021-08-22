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Происшествия22 августа 2021 5:57

AP: Жертвами наводнения в штате Теннеси стали не менее восьми человек

По данным местной полиции, более 30 местных жителей числятся пропавшими без вести
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия наводнения в штате Теннесси

Последствия наводнения в штате Теннесси

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами наводнения в американском штате Теннесси стали по меньшей мере восемь человек, более 30 жителей округа Хамфрис считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье, 22 августа, агентство Associated Press со ссылкой на окружную полицию. Поиски людей, чья судьба неизвестна, продолжаются.

Округ Хамфрис расположен примерно в 100 километрах от столицы штата, города Нэшвилл. Отмечается, что из-за стихийного бедствия в Теннесси наблюдаются перебои со связью, а спасатели не могуд добраться до некоторых населенных пунктов, потому что затоплено множество дорог.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри» ввел в нескольких округах штата режим чрезвычайной ситуации (ЧС).