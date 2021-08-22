Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Алабама, заявил, что американские солдаты должны вернуться в Афганистан, назвав вывод войск из этой страны «капитуляцией». При этом республиканец обвинил своего преемника Джо Байдена в «развале армии» и «величайшем военном унижении в истории» Америки.

По его словам, вооруженные силы Штатов должны будут снова войти в Афганистан, «когда это будет правильно», а «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности», после чего ему нужно «с позором уйти в отставку».

«Нам придется вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент», - подчеркнул Трамп.

Кроме того, экс-глава Белого дома заявил, что его администрация «воссоздала нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как все это развалено и отдано врагу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Джо Байден, выступая из Белого дома, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

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