Психолог: предупреждения на банковских картах помогут защитить от мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соблюдение определенных правил безопасности поможет защитить номер банковской карты от мошенников. Об этом рассказал врач-психиатр и психолог Александр Федорович.

Как отметил специалист, искусные мошенники заставляют своих жертв называть CVV-коды, а также номера своих банковских карт, используя заранее продуманную модель разговора. По его мнению, это происходит потому, что злоумышленники при помощи искусно выстроенного разговора вынуждают на время забыть о правилах безопасности. Психолог предложил писать предупреждения прямо на банковских картах.

«По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: "Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код". Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается», - отметил он в интервью радио Sputnik.

Федорович уточнил, что возрастным людям поможет стикер, который можно наклеить на карту и на котором будет информация об угрозе телефонного мошенничества.

Кроме того, психолог заявил о необходимости ввести запрет для сотрудников банков на звонки пожилым людям. Как пояснил специалист, в таком случае граждане будут уверены, что кредитные организации никогда не беспокоят их по телефону, и у мошенников будет меньше шансов обмануть доверчивых людей.

«Надо понимать, что пожилые очень плохо ориентируются в телефонии и интернете, поэтому они будут уязвимы всегда», - добавил он.

Напомним, ранее юрист назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками, отметив, что в подобной ситуации «не надо суетиться».