Тони Блэр назвал недальновидным решение о выводе войск США из Афганистана

Тони Блэр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение администрация президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана было недальновидным, опасным и трагичным решением. Такое считает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

«Сейчас мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку, очевидно, решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так», - написал экс-премьер в авторской статье.

Бывший глава британского правительства указал на ультиматум, который поставили перед движением «Талибан»*. Речь идет об условии отказаться от связей с «Аль-Каидой»*. «Мы поддерживали перспективу, подкрепленную существенными обязательствами, превратить Афганистан из несостоявшегося террористического государства в функционирующую демократию», - отметил он.

При этом, по его словам, Вашингтон и его союзники допустили ошибки, в том числе «серьезные». Тем не менее в ответ на них были допущены новые ошибки. Как отметил Блэр, в современном мире любая попытка установления демократии воспринимается как утопия, а любого рода вмешательство является «дурацкой затей».

«Мы сделали это (вывели войска) в соответствии с идиотским политическим лозунгом о прекращении «вечных войн»», - заключил он, обратив внимание на то, что число военных в Афганистане было сокращено до минимума, а за 18 месяцев до принятия данного решения среди военного контингента не было жертв.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные страны могут вернуть свой воинский контингент в Афганистан при усилении в исламской республике позиций «Аль-Каида»*.

*Запрещенные в России террористические организации