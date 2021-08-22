Япония отказалась предоставить официальную информацию о попросившем убежище россиянине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию о гражданине, который якобы назвал себя россиянином, сообщив, что приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для того, чтобы попросить убежища. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Саппоро.

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», - говорится в сообщении, опубликованном на странице генконсульства в Facebook.

Как уточняют российские дипломаты, японская полиция заявляет, что им ничего не известно об иностранце, поскольку он передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Отмечается, что Управление безопасности на море также указывает «на полное отсутствие данных».

«Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским Генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся», - отметили в российском генконсульстве.

В диппредставительстве сообщили о намерении «добиться соответствующего информирования» со стороны властей Японии, а также встретиться с гражданином, если будет подтверждена его принадлежность к России.

Как писал сайт kp.ru, ранее местного агентство Киодо сообщило о россиянине, который якобы приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы запросить убежища в Японии. По данным издания, мужчина жил на острове три года, приехал из Удмуртии.