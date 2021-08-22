Трамп заявил, что Байден преклонил колени перед талибами*

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден сдал все позиции в Афганистане движению «Талибан»*, тем самым преклонив перед ним колени.

Трамп заявил, что ранее имел дела с главой политофиса движения Абдулом Гани Барадаром, который был лидером. «Я сказал, Абдул, если что случится, мы вам устроим террор, будет ужасно. Не трогайте американцев, никогда не приходите в нашу страну, а вы станете продолжать свою гражданскую войну. Я ничего с этим не могу поделать, они воевали сотни лет, они это делают» - заявил экс-президент США на митинге своих сторонников в штате Алабама.

Бывший глава Белого дома назвал талибов* хорошими бойцами, с которыми, у него были хорошие отношения. Он рассказал, как предложил им пойти на заключение соглашения. «Они не согласились с первыми двумя, мы их крепко приложили, тогда они приняли условия. У них была пара условий, которые мы готовы были принять», - сообщил бывший американский лидер.

По словам Трампа, «верному ходу сделки» помешала победа Байдена. «Потом у нас состоялись фальшивые выборы, новый президент. Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте все, что у нас есть», - заявил он, назвав это позором и самой унизительной вещью, которую США когда-либо видели.

Напомним, ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве из Афганистана. По его словам, Талибан* не уважает Вашингтон из-за политики нынешнего американского лидера.

* Запрещенная в России террористическая организация