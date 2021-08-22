Синоптик Тишковец пообещал москвичам "комфортную свежесть" 22 августа 2021

Москвичам пообещали "комфортную свежесть" 22 августа 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 22 августа, воздух в Москве прогреется до плюс 22 градусов, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что такая погода «укладывается в рамки климатической нормы последней декады августа».

«Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 ... Такая комфортная свежесть», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Эксперт также сообщил, что ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду. Кроме того, согласно прогнозам, атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что также укладывается в рамки нормы.

Напомним, ранее синоптики рассказали о «погодном проклятии» на юге России, отметив, что холодный фронт из Европы вновь активизировал «черноморскую депрессию».