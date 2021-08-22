Володин допустил, что 2021 год станет одним из самых успешных для строительства жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума РФ за последнее время приняла ряд законов, благодаря которым текущий год может стать одним из самых успешных для строительства жилья в России. Так считает председатель палаты Вячеслав Володин, отметив надо отдать должное заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину.

«Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, - активно формировать законодательную базу», - написал он в своем Telegram-канале, указав на то, что в результате принятых законов этот год «может стать одним из самых успешных для жилищного строительства».

По его словам, такие вопросы как защита прав граждан на жилье и решение жилищных проблем стали приоритетными и сложнейшими направлениями работы Госдумы. «Ситуация в этой сфере была непростой: расплодились компании-однодневки и мошенники, из-за действий которых люди оставались без крыши над головой и денег», - отметил он.

Володин заявил, что приняты документы «позволили исключить финансовые риски для граждан при покупке жилья в строящемся доме». Спикер Госдумы выделил законы о компенсации дольщикам и членам ЖСК, о Фонде защиты прав дольщиков, об эскроу-счетах, о реновации, комплексном развитии территорий и защите обманутых покупателей жилья.