Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13.9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика22 августа 2021 10:49

Володин допустил, что 2021 год станет одним из самых успешных для строительства жилья

Спикер Госдумы отметил законы, которые в последние время были приняты в РФ
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Володин допустил, что 2021 год станет одним из самых успешных для строительства жилья

Володин допустил, что 2021 год станет одним из самых успешных для строительства жилья

Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума РФ за последнее время приняла ряд законов, благодаря которым текущий год может стать одним из самых успешных для строительства жилья в России. Так считает председатель палаты Вячеслав Володин, отметив надо отдать должное заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину.

«Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, - активно формировать законодательную базу», - написал он в своем Telegram-канале, указав на то, что в результате принятых законов этот год «может стать одним из самых успешных для жилищного строительства».

По его словам, такие вопросы как защита прав граждан на жилье и решение жилищных проблем стали приоритетными и сложнейшими направлениями работы Госдумы. «Ситуация в этой сфере была непростой: расплодились компании-однодневки и мошенники, из-за действий которых люди оставались без крыши над головой и денег», - отметил он.

Володин заявил, что приняты документы «позволили исключить финансовые риски для граждан при покупке жилья в строящемся доме». Спикер Госдумы выделил законы о компенсации дольщикам и членам ЖСК, о Фонде защиты прав дольщиков, об эскроу-счетах, о реновации, комплексном развитии территорий и защите обманутых покупателей жилья.