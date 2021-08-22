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Звезды22 августа 2021 11:04

Режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией на кинофестивале в Одессе

Свою ошибку режиссер объяснил «особой атмосферой» одесского кинофестиваля
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Терри Гиллиам

Терри Гиллиам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию, когда получал награды на Одесском международном кинофестивале.

В своей благодарственной речи Гиллиам назвал Одессу частью России. «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» - заявил британский кинорежиссёр.

Как пишут Vesti.ua, за такую благодарность зрители начали освистывать режиссера, и ему пришлось извиниться. Гиллиам решил объяснить свою ошибку «особой атмосферой» одесского кинофестиваля.

Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы «Монти Пайтон», а так же как актер, сценарист и режиссер. Он стал режиссеров для фильмов «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «12 обезьян», а также «Воображариум доктора Парнаса» и «Король-рыбак». Продюсеры фильма «Троя», вышедшего в 2004 году, предлагали Гиллиаму стать режиссёром, однако тот, прочитав пять страниц сценария, отказался.

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«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!»: британский режиссер попал в скандал на кинофестивале