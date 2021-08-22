Церемония открытия АрМИ-2021 состоялась в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Церемония открытия Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) состоялась в Китае на полигоне «Корла» сухопутных войск Народно-освободительной армии КНР. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил пресс-центр игр.

«В Корле на полигоне учебного центра сухопутных войск НОАК состоялась церемония открытия Армейских международных игр-2021», - говорится в заявлении пресс-центра.

В текущем году в Китае проходят три конкурса в рамках АрМИ-2021: «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Суворовский натиск».

Уточняется, что впервые все российские команды представляют курсанты высших учебных заведений Министерства обороны РФ, одержавшие победы на этапах всеармейских состязаний. Команды конкурсов «Суворовский натиск» и «Чистое небо» являются единственными участниками, выступающими на отечественной технике. В КНР вместе с участниками были также доставлены современные боевые машины Тайфун-ПВО и боевые машины пехоты БМП-3 .

Как отмечается, в учебный центр прибыли 17 команд, представляющие семь разных стран. Россия примет участие в 16 конкурсов, Китай, Белоруссия и Иран будет участвовать в трех конкурсах, Вьетнам, Казахстан, Узбекистан и Монголия пройдут по два конкурса, а Алжир, Армения, Сербия и Катар - по одному конкурсу.