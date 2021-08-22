Талибан* возложил ответственность за беспорядок в аэропорту Кабула на США Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* возложило ответственность за хаос и беспорядок в международном аэропорту Кабула на Соединенные Штаты.

Как передает в воскресенье, 22 августа, телеканал Al Arabiya, руководство движения «считает США ответственными за хаос в аэропорту Кабула».

Напомним, сегодня, 22 августа, появилась информация, что аэропорт Кабула закроют на 48 часов, в то время как тысячи человек собрались у его ворот, чтобы покинуть Афганистан. В Госдепартаменте США заявили, что эти меры приняты для эвакуации тех, кто уже находится не территории аэропорта. В то же день Министерство обороны Великобритании заявило о семи погибших афганских гражданах рядом с аэропортом.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 августа, военные применили слезоточивый газ, а также вновь открыли стрельбу в воздух для разгона толпы у аэропорта афганской столицы.

*Запрещенная в России террористическая организация