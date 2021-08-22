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Общество22 августа 2021 13:10

Акушер объяснила опасность шума в самолетах для беременных женщин

По словам специалиста, самым безопасным для мамы и ребенка считается авиаперелет во втором триместре беременности
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Акушер объяснила опасность шума в самолетах для беременных женщин

Акушер объяснила опасность шума в самолетах для беременных женщин

Фото: Иван ВИСЛОВ

Полина Большакова, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук, рассказала об опасности шума в самолетах для беременных женщин.

Как отметила эксперт, большинство авиакомпаний разрешают беременным женщинам летать до 36-й недели беременности. Кроме того, врач-гинеколог может запретить перелеты до второго триместра при наличии определенных рисков. Однако в целом, по ее словам, самым безопасным для мамы и ребенка считается авиаперелет во втором триместре беременности.

Эксперт указала на опасность шума в самолетах. «Потенциально опасным по данным Всемирной организации здравоохранения является шум более 85 дБ. Он достигает своего пика во время взлета и посадки, и сопровождается шевелением плода и повышением у него частоты сердечных сокращений», - сообщила гинеколог, отметив, что пока неясно, вызваны ли эти изменения шумом самолета, материнской тревогой или комбинацией данных факторов.

Кроме того, гинеколог рассказала о связи тромбов у беременных женщин и авиаперелетов, а также дала рекомендации на время авиаперелета.