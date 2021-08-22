Афганская правозащитница сообщила, что талибы* казнили женщину за невкусную еду Фото: REUTERS

Бывшая судья и правозащитница из Афганистана Наджла Аюби, эмигрировавшая в США, рассказала о реальном отношении членов движения «Талибан»* к афганским женщинам.

«Нет никакой вероятности, что они дадут женщинам Афганистана хотя бы шанс получить работу. Из этой ситуации нет выхода», — приводит слова девушки издание New York Post со ссылкой на Sky News.

Как сообщила афганская правозащитницы, талибы* «заставляют людей давать и готовить им еду». По ее словам, одну женщину боевики движения сожгли из-за того, что им не понравились то, как она готовила. Аюби также заявила, что много девушек были вывезены из страны в гробах с целью продажи в сексуальное рабство, а также что ежедневно получает сообщения от своих коллег и активистов из Афганистана о насилии, избиениях и нападениях на женщин по всему Афганистану.

* Запрещенная в России террористическая организация