В Киеве началась встреча Меркель и Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель начала визит в Киев с возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата в центре столичного парка Вечной Славы в воскресенье, 22 августа.

Позже у немецкого канцлера начались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 августа, завершились переговоры Меркель и президент России Владимира Путина, которые в общей сложности продолжались почти три часа. Российский лидер и немецкий канцлер собирались обсудить отношения между двумя странами, вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа, а также обострившуюся ситуацию в Афганистане и минские договоренности.

Как писал сайт kp.ru, официальный визит Меркель в Москву также начался с посещения Могилы Неизвестного Солдата. Немецкий канцлер возложила цветы к кремлевской стене и отдала дань памяти советским защитникам.