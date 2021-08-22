Путин: нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нельзя никого запугивать и заставлять делать прививку от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, указав на необходимость разъяснительной работы.

«Никого не надо запугивать, никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что гражданам необходимо показать все преимущества, которые связанны с прививками и защитой от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. «Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания», - добавил президент России.

Как писал сайт kp.ru, на встрече с представителями партии «Единая Россия» глава государства также заявил, что Россия проходит пандемию коронавирусной инфекции эффективнее и лучше многих развитых стран, отметив, что страна практически восстановила докризисный уровень экономики.