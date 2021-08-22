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В мире22 августа 2021 16:32

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины

Спортсменка объяснила решение украинскими законами о гражданстве
Абдулла ШАКИРОВ
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины Фото: Facebook Оксаны Баюл

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины Фото: Facebook Оксаны Баюл

Украинская фигуристка Оксана Баюл заявила об отказе от гражданства Украины. Свое решение она объяснила статьей конституции Украины о гражданстве.

«Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – сообщила спортсменка в своем Instagram.

Оксана Баюл является первой олимпийской чемпионкой Украины. Фигуристка выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. В настоящее время она прожиавет в Соединенных Штатах.

Как писал сайт kp.ru, ранее Верховная Рада Украины зарегистрировала проект закона, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства за наличие паспорта РФ. Документ предполагает лишение гражданства, если украинец «добровольно вступает в гражданство страны-агрессора».