Путин: Дистанционное обучение должно быть дополнением традиционного

Дистанционное обучение должно только дополнять традиционное, считает Владимир Путин Фото: Правительство Хабаровского края

Дистанционный формат обучения должен быть лишь дополнением очных занятий, считает президент России Владимир Путин.

«Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой», – сказал глава государства на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Российский лидер отметил, что избыток дистанционного обучения может «превратить человека в робота», однако дополнять современное образование дистанционными способами «можно и нужно».

Как писал сайт kp.ru, ряд ведущих российских вузов из-за эпидемиологической ситуации проводили этим летом экзаменационные сессии и аттестации в онлайн-формате. Кроме того, приемная кампания также проводилась дистанционно.

Ранее опрос показал, что 81% россиян уверены, что дистанционное обучение ухудшает качество высшего образования.