Кандидат в премьер-министры Норвегии обвинен во лжи о разрыве отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидата в премьер-министры Норвегии Йонаса Гара Стере уличили во лжи после слов о разрыве отношений между Москвой и Осло.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что Стере намерено исказил правду об отношениях с Россией, сказав о прекращении сотрудничества, передает NRK News. По словам главы норвежского МИД, у Осло с Москвой гораздо больше контактов, чем у многих других государств.

«Это неправда, и он об этом знает…Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел», – сказала Серейде.

Стоит отметить, что последняя встреча министра иностранных дел Норвегии с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялась в мае 2021.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров предупредил Норвегию о последствиях военной активности для Арктики.

Напомним, глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен предостерег НАТО от войны с Россией.