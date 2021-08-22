Завершение укладки «Северного потока –2» в водах Германии запланировано на 12 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» должен завершить укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии 12 сентября 2021, рассказали в Управлении по водному сообщению и судоходству Германии.

Как следует из извещения мореплавателям, судно будет работать в водах ФРГ на участке протяженностью 13-14 километров. О том же самом известила мореплавателей Служба навигационных уведомлений Эмдена.

Напомним, ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о скором завершении строительства «Северного потока –2».

Как писал сайт kp.ru, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 99%. Судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «Северный поток – 2» построен практически до последней мили, а любые попытки помешать завершению его строительства обречены на провал.