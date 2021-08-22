Россиян, якобы приплывший в Японию с Курил, купил одежду на Хоккайдо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин, якобы приплывший с курильского острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, купил новую одежду уже после прибытия в Японию.

Как сообщает телеканал UHB, мужчину в японском поселке Сибецу в четверг, 19 августа, когда он покупал вещи в одном из магазинов.

Как писал сайт kp.ru, ранее агентство Kyodo сообщило о россиянине, который якобы приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы просить в Японии убежища. По информации СМИ, мужчина жил на острове три года, приехал из Удмуртии.

Посольство России сейчас выясняет подробности о мужчине, якобы попросившем убежища в Японии. В то же время японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию о россиянине.

Стоит отметить, что в настоящее время температура воды в проливе между Кунаширом и Хоккайдо не выше 15 градусов.