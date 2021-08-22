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В мире22 августа 2021 19:15

Россиян, якобы приплывший в Японию с Курил, купил одежду на Хоккайдо

Мужчину заметили в одном из магазинов поселка Сибецу, расположенного на побережье
Абдулла ШАКИРОВ
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Россиян, якобы приплывший в Японию с Курил, купил одежду на Хоккайдо

Россиян, якобы приплывший в Японию с Курил, купил одежду на Хоккайдо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин, якобы приплывший с курильского острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, купил новую одежду уже после прибытия в Японию.

Как сообщает телеканал UHB, мужчину в японском поселке Сибецу в четверг, 19 августа, когда он покупал вещи в одном из магазинов.

Как писал сайт kp.ru, ранее агентство Kyodo сообщило о россиянине, который якобы приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы просить в Японии убежища. По информации СМИ, мужчина жил на острове три года, приехал из Удмуртии.

Посольство России сейчас выясняет подробности о мужчине, якобы попросившем убежища в Японии. В то же время японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию о россиянине.

Стоит отметить, что в настоящее время температура воды в проливе между Кунаширом и Хоккайдо не выше 15 градусов.