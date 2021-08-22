Президент Чехии: Главный противник НАТО не Россия, а международный терроризм

Президент Чехии назвал главным противником НАТО международный терроризм Фото: REUTERS

Главным противником НАТО сегодня является не Россия, а международный терроризм, считает президент Чехии Милош Земан.

В интервью чешскому телеканалу Blesk политик заявил, что Североатлантический альянс не выполняет той цели, которая перед ним поставлена. Земан призвал военно-политический блок определить своего врага, обратив внимание, что страны НАТО вкладывают в организацию большие средства и платят иностранным производителям вооружения.

«Я согласен с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что враг НАТО – не Россия, а международный терроризм», – сказал чешский президент.

По мнению Земана, Североатлантический альянс нуждается в реформе, после которой он должен перестать быть «сервисной организацией США», а члены блока будут иметь равные права.

Президент Чехии также обратил внимание, что команду о выводе войск НАТО из Афганистана отдал как экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, так и нынешний американский лидер Джо Байден на двух разных саммитах. Как отметил Земан, «не было никакой предметной дискуссии, коллеги молчали», и в итоге получилась «типично американская акция».

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в киберттероризме, «репрессивных мерах на собственной территории» и заявил, что Москва представляет «ракетную угрозу».

Тем временем в США считают, что Россия в отличие от НАТО готова к любой войне.