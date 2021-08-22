В Московской области прошел первый заезд «Танкового биатлона» АрМИ-2021

В подмосковном Алабино в воскресенье, 22 августа, прошел первый заезд «Танкового биатлона» АрМИ-2021 в номинации «Индивидуальная гонка». В нем приняли участие конкурсанты из сборных первого дивизиона – России, Китая и Узбекистана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Участники заезда поразили 14 из 15 обязательных мишеней. Первым по итогам заезда стал российский экипаж в составе старшины Александра Намсараева, старшины Дашинимы Галданова и рядового Виктора Хишектуева, прошедший дистанцию за 19 минут 34 секунды. Второе место у танкистов из КНР – 21 минута 56 секунд, третьими финишировали узбекистанские военные с результатом 23 минуты 31 секунда.

Кроме того, на подмосковной трассе прошел заезд экипажей второго дивизиона, где участвовали военнослужащие Лаоса, Киргизстана, Мьянмы и Мали. Здесь победу одержали танкисты из Мьянмы, показавшие результат 28 минут 57 секунд. Вторым финишировал киргизский экипаж, потративший на прохождение дистанции 32 минуты 12 секунд, третье место у сборной Лаоса – 32 минуты 50 секунд.

В понедельник, 23 августа, в первом дивизионе «Танкового биатлона» дебютирует экипаж сборной Вьетнама. Его соперниками станут военнослужащие Монголии, Сирии и Венесуэлы. В этот же день состоится церемония открытия конкурса «Танковый биатлон». Начало мероприятия в 12:00 по московскому времени.

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Как писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу «Танкового биатлона», управляя танком Т-80БВМ.